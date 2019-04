© foto di Alberto Fornasari

Il 2 aprile 2011 José Mourinho vede infrangersi una striscia positiva in campionato che durava addirittura da 9 anni. Mai in questo periodo una sua squadra aveva perso una partita casalinga. La serie viene interrotta dallo Sporting Gijon, che va a vincere sul campo del suo Real Madrid. Prima di allora lo Special One assistette al ko del suo Porto contro il Beita Mar, 2-3 il 23 febbraio 2002. In mezzo solo gloria alla guida di Porto, Chelsea, Inter e, per l'appunto, Real Madrid. 150 partite, delle quali 125 vinte e 25 pareggiate. Fino al 78' della partita contro gli asturiani, col gol decisivo di Miguel de las Cuevas.