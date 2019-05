2 maggio 2016, clamoroso in Inghilterra: il Leicester vince la Premier League

© foto di Imago/Image Sport

Il 2 maggio 2016 il calcio assiste a una delle più belle favole: il Chelsea blocca sul 2-2 il Tottenham e il Leicester diventa per la prima volta campione d'Inghilterra. La squadra era tornata nel massimo campionato inglese solamente nel 2014, strappando una salvezza nel suo primo anno in Premier una salvezza abbastanza sofferta. In estate arriva in panchina Claudio Ranieri mentre il mercato porta Okazaki, Kanté, Inler, Benalouane, Huth e Fuchs. L'obiettivo è la salvezza ma la partenza bruciante lascia pensare a qualcosa in più. Alla 13esima giornata la squadra balza in testa alla classifica, si alterna nel corso delle settimane fra il primo e il secondo posto per poi riprendere al 23° turno la vetta per non mollarla più.