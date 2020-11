2 novembre 2005, muore Ferruccio Valcareggi. Fu ct dell'Italia campione d'Europa nel 1968

Il 2 novembre 2005 muore a Firenze Ferruccio Valcareggi, all'età di 86 anni. La sua figura viene ricordata soprattutto per la sua carriera da ct della Nazionale. Arrivò a guidare gli azzurri a metà degli anni Sessanta e conquistò nel 1968 i campionati Europei, battendo in finale la Jugoslavia. Nel 1970, in Messico, guidò l'Italia alla finale, dopo aver eliminato, in semifinale, la Germania Ovest in una delle più belle partite della storia del calcio. La partita si chiuse 4-3 ai supplementari.

Valcareggi fece uno splendido Mondiale in Messico, ma si trovò a dover gestire la staffetta Rivera-Mazzola nella finale contro Pelè. Rivera giocò solo 7 minuti, il Brasile vinse la coppa e una serie di critiche si abbattè proprio sul ct azzurro. L'esperienza di Valcareggi come ct azzurro si concluse ai mondiali del 1974 in Germania dove gli azzurri non riuscirono a superare il primo girone. Da allenatore di club guidò il Verona, la Roma e, ultima squadra, la Fiorentina.

Da calciatore, Valcareggi iniziò la sua carriera da centrocampista in serie A nel 1938 con la maglia della Triestina. Passò poi alla Fiorentina dove giocò per 5 campionati. Dopo due stagioni al Bologna tornò alla Fiorentina, poi passò al Vicenza e quindi chiuse la sua carriera nel 1955 nelle Lucchese.