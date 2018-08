20 agosto 2003, l'Italia batte la Germania con un gol di Vieri

Il 20 agosto 2003 l'Italia batte 1-0 la Germania in amichevole a Stoccarda. Una buona iniezione di fiducia per la squadra di Trapattoni che doveva conquistarsi il pass per gli Europei. Quella sera gli azzurri scesero in campo con Buffon in porta; Panucci, Legrottaglie, Cannavaro e Zambrotta in difesa; Tacchinardi, Perrotta e Camoranesi a centrocampo; Totti, Del Piero e Vieri in avanti. Il gol decisivo fu realizzato proprio da Vieri dopo un triangolo con Totti al 17' del primo tempo. Nel corso dei primi quarantacinque minuti l'Italia ebbe altre occasioni (un gol di Del Piero fu anche annullato) poi nella ripresa la nostra Nazionale iniziò a soffrire e Buffon in più di una circostanza fu costretto ad interventi decisivi, in particolare su Klose che il ct Voeller aveva fatto entrare al quarto d'ora del secondo tempo. Ci fu anche un palo colpito da Jeremies.