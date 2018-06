20 giugno 1979, la Juventus vince la Coppa Italia battendo il Palermo ai supplementari

Il 20 giugno 1979 la Juventus conquista la Coppa Italia battendo in finale a Napoli il Palermo. I bianconeri allenati da Trapattoni vinsero 2-1 dopo i tempi supplmentari: dopo 90 minuti il match era finito 1-1: i rosanero - guidati da Veneranda in panchina - erano passati subito in vantaggio con Chimenti. Sembrava l'inizio di un possibile grande miracolo, considerato che le forze in campo erano totalmente diverse. La Juve - che aveva perso lo scudetto - voleva rifarsi con la coppa e non smise mai di attaccare. E a sette minuti dalla fine Brio pareggiò sfruttando un'indecisione di Osellame. Al minuto 117 fu Causio a regalare il trofeo ai bianconeri: dopo essersi girato in area di rigore mise il pallone alle spalle del portiere Frison.