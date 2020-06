20 giugno 2004, la Fiorentina vince lo spareggio col Perugia e torna in serie A

Il 20 giugno 2004 la Fiorentina torna in A dopo essere fallita e ripartita dalla C2. Il ritorno nel calcio che conta avvenne dopo lo spareggio contro il Perugia. In quella stagione infatti era previsto uno spareggio tra la sesta della B (i viola) e la quartultima della serie A (appunto gli umbri). La squadra viola, sapientemente preparata da Mondonico vinse all'andata in trasferta con un gol di Fantini che seppe ripetersi anche al ritorno segnando il gol del momentaneo vantaggio (finì poi in parità 1-1, gol di Zè Maria). Il fischio finale di Rosetti fece esplodere il Franchi, stracolmo: dopo due anni dunque la Fiorentina tornava in serie A (il campionato di C1 fu saltato grazie alla decisione di una B allargata a 24 squadre e i viola presero il posto del Cosenza, fallito). In tribuna ad esultare c'era anche Gabriel Batistuta, che non voleva mancare ad un appuntamento storico. Fu un campionato duro in cui i toscani furono trascinati soprattutto dai gol di Riganò