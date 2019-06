© foto di Federico De Luca

il 20 giugno 2004 la Fiorentina torna in serie A dopo essere ripartita dalla C2. Quel giorno i viola pareggiarono 1-1 nello spareggio contro il Perugia al Franchi dopo che all'andata avevano vinto uno a zero con gol di Fantini. La formula prevedeva che in questo spareggio per la A si affrontassero la sesta del campionato di B (la Fiorentina) e la quartultima della A (il Perugia). Quella sera al Franchi fu ancora Fantini ad inizio ripresa a portare in vantaggio la squadra allenata da Mondonico ma poi nel finale arrivò il pareggio di Ze Maria che tenne i tifosi viola col fiato sospeso. Poi il fischio finale di Rosetti fece esplodere il Franchi: dopo due anni la Fiorentina tornava in serie A (il campionato di C1 fu saltato grazie alla decisione di una B allargata a 24 squadre e i viola presero il posto del Cosenza, fallito). In tribuna ad esultare c'era anche Gabriel Batistuta, che non voleva mancare ad un appuntamento storico.