Il 20 novembre 1974 Fulvio Bernardini debutta ufficialmente sulla panchina della nazionale italiana, chiamato a ridar vigore ad una sqaudra che non aveva superato il primo turno ai Mondiali. Ma per gli azzurri fu una brutta serata. A Rotterdam giocava la partita d'esordio per le qualificazioni alla fase finale di Euro 1976. L'avversario era niente meno che l'Olanda vice-campione del mondo, ma di fatto una selezione riconosciuta da tutti come la più forte in assoluto. Gli oranje con il loro calcio totale schiantarono la selezione di Bernardini con un Johann Cruijff incontenibile: doppietta per il fuoriclasse nella ripresa, a spezzare l'equilibrio dei primi 45' che avevano visto i nostri in vantaggio con Boninsegna e poi raggiunti da Rensenbrink. Una sconfitta decisiva ai fini della classifica: l'Italia verrà eliminata, finendo dietro gli olandesi e la Polonia per un solo punto.