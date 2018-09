20 settembre 1986, Cristiana Sinagra: "Ho avuto un figlio da Maradona"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 20 settembre 1986 il TG3 manda in onda un servizio dalla clinica Sanatrix di Napoli. A parlare è una ragazza di 22 anni, Cristiana Sinagra. Tiene con sé il suo bambino, nato proprio quel giorno. E che porta il nome di Diego Armando. Il motivo lo spiega proprio la Sinagra dal letto d'ospedale: "È nato da una relazione tra me e Diego. Il calciatore del Napoli" chiosa per spazzare via ogni dubbio. Una notizia che sconvolse Maradona, sentimentalmente legato a un'altra donna, Claudia Villafane, e tutto l'ambiente di Napoli, peraltro alla vigilia di una partita di campionato, contro l'Udinese. Sia il Pibe de Oro che tutta la squadra si trincereranno dietro il silenzio stampa. Il piccolo Diego Armando verrà registrato all'anagrafe il 1° ottobre col cognome della mamma. Quella sera il Napoli venne eliminato in Coppa UEFA dal Tolosa. Errore decisivo, ironia della sorte, proprio del 10.