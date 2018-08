21 agosto 1993, per la prima volta la Supercoppa italiana si gioca all'estero

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il 21 agosto 1993 a Washington il Milan conquista la finale di Supercoppa Italiana contro il Torino, vincendo uno a zero. Era la sesta edizione della competizione, la prima che si svolgeva fuori dall'Italia. Il Milan di Capello, formato tra gli altri da Maldini, Albertini, Baresi, Savicevic e Boban trionfò grazie ad un gol di Marco Simone al terzo minuto su assist di Savicevic. Galli fu poi protagonista di interventi decisivi salvando su Boban e, nella ripresa, su Savicevic e Eranio. Il Toro colpì una traversa su punizione di Aguilera e lo stesso Pato in extremis per poco non trovò il gol di sinistro.