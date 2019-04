21 aprile 2007, Lione entra nella storia dei maggiori campionati europei

© foto di Marco Spadavecchia

Il 21 aprile 2007 è una data storica per il calcio europeo, per la prima volta nei cinque maggiori campionati del vecchio continente Italia, Francia, Inghilterra, Germania e Spagna, una squadra riesce a conquistare il sesto titolo nazionale consecutivo: il merito è dell’Olympique Lione, che si laurea per la sesta volta campione di Francia, per la precisione per la sesta volta consecutiva. L’anno successivo il Lione implementerà il suo record con il settimo titolo consecutivo.