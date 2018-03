21 dicembre 2010, muore Enzo Bearzot. Fu ct dell'Italia campione nel 1982

Il 21 dicembre 2010 a 83 anni si spegne Enzo Bearzot. Nato ad Aiello del Friuli il 26 settembre 1927, si mette in luce prima come calciatore, vestendo le maglie di Pro Gorizia, Inter, Catania e Torino. Ma è soprattutto da allenatore, o meglio, commissario tecnico che si consacra: dopo sei anni alla guida della Nazionale Under 23 diventa nel 1975 il selezionatore della nazionale maggiore, portandola al brillante quarto posto ai Mondiali di Argentina nel 1978 e soprattutto laureandosi campione del mondo quattro anni dopo in Spagna. Soprannominato da tutti "Il Vecio", Bearzot detiene il record di panchine azzurre: 104 dal 27 settembre 1975 al 18 giugno 1986. Ironia del destino la sua data di morte arriva lo stesso giorno e lo stesso mese di un altro ct campione del Mondo: Vittorio Pozzo, spentosi nel 1968