21 febbraio 1958: muore Duncan Edwards, promessa del calcio mondiale

© foto di Sara Bittarelli

Il 21 febbraio 1958, a seguito delle ferite riportate dal disastro aereo di Monaco di Baviera di 15 giorni prima, muore Duncan Edwards. A 22 anni si spegneva la più grande promessa del calcio inglese e uno dei futuri campioni a livello mondiale. A soli 16 anni l'esordio nel massimo campionato inglese con la maglia del Manchester United, a 18 era già in Nazionale. Centrocampista difensivo ma dalla grande duttilità, al punto da essere impiegato anche in attacco o in difesa, era un giocatore dal grande temperamento e forza fisica. La sua escalation nel mondo del calcio l'ha portato così giovane a vincere due campionati e a classificarsi terzo nella graduatoria del Pallone d'Oro 1957. Per Bobby Charlton, suo compagno di squadra al Manchester United, Edwards era l'unico giocatore che lo ha fatto sentire inferiore. E la sua morte è stata: "La più grave tragedia della storia del Manchester United e dell'intero calcio inglese".