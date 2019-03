Il 21 marzo 1987 il PSV Eindhoven annuncia, con mesi d'anticipo, di aver trovato l'accordo con il Milan per la cessione del suo asso Ruud Gullit alla cifra record per l'epoca di 13 miliardi e mezzo di lire. Miglior giocatore olandese dell'epoca, Gullit stava contribuendo al successo della squadra in Eredivisie. Si tratterà di un tassello fondamentale per i rossoneri: l'impatto di Gullit sarà subito fortissimo, per la forza fisica, la tecnica e la personalità straripante. Nove reti nella prima stagione in Serie A che varranno il ritorno allo Scudetto del Milan mentre l'olandese verrà premiato a fine 1987 con il Pallone d'Oro.