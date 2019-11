21 novembre 1973, il Cile vince lo spareggio per i mondiali. L'Urss non si presenta

© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il 21 novembre 1973 doveva giocarsi lo spareggio per la qualificazioni ai mondiali del '74 tra Cile e Urss. Dopo l'andata a Mosca (0-0), l'Urss si rifiutò di recarsi in Cile il 21 novembre per il ritorno per protesta contro il golpe di Pinochet (il presidente eletto era Salvator Allende) che aveva di fatto trasformato lo stadio nazionale in un campo di concentramento. L'Urss chiedeva di poter giocare in campo neutro. Ma la Fifa dopo aver fatto alcuni sopralluoghi decise che non c'era nessuna condizione particolare che potesse far prendere una decisione di questo genere. L'Urss dunque rinunciò al mondiale e il 21 novembre la nazionale cilena scese in campo da sola davanti a 20mila spettatori e realizzò il gol vittoria. Fu stabilito che il gol del successo dovesse essere messo a segno dal capitano, Francisco Valdes