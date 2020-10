21 ottobre 1953, Boniperti segna due gol all'Inghilterra con la maglia del Resto del mondo

Il 21 ottobre 1953 la Federcalcio inglese per festeggiare i suoi 90 anni di storia organizzò una partita fra l'Inghilterra e una rappresentativa del Resto del Mondo allo stadio Wembley di Londra. Vi presero parte grandi stelle dell'epoca, come lo svedese Gunnar Nordahl e l'ungherese Lazlo Kubala. A rappresentare l'Italia c'era il capitano della Juventus, Giampiero Boniperti. Che si miase in mostra segnando due reti nel primo tempo. Per l'epoca un fatto storico, considerato come gli italiani in quel periodo fossero snobbati dai maestri del football. Per la cronaca la partita finì 4-4 grazie a un rigore generoso dato agli inglesi nel finale. "Volevamo strozzare l'arbitro" disse Boniperti in un'intervista di molti anni dopo, rendendosi conto di come l'arbitro gallese volesse chiaramente evitare di rovinare la festa agli inglesi in casa loro. A fine partita ai giocatori del Resto del Mondo venne regalato un orologio, con scritto sul quadrante: "England vs The Rest": un'ulteriore conferma dello senso di superiorità tenuto in quel periodo dagli inventori del gioco più popolare al mondo.