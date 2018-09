21 settembre 2010, l'arbitro di Corea-Italia Byron Moreno viene arrestato

Il 21 settembre 2010 Byron Moreno viene arrestato all'aeroporto di New York per possesso di droga, precisamente 6 kg di eroina nascosti nei pantaloni. L'ecuadoriano è noto al pubblico italiano per aver diretto la partita degli ottavi di finale dei Mondiali del 2002 fra Corea del Sud e Italia, vinti per 2-1 dagli asiatici padroni di casa grazie a un golden goal di Ahn. Una direzione di gara mai digerita dai nostri e che ha suscitato polemiche mai del tutto placate, a distanza di anni. Prima dell'arresto, Moreno era già stato radiato come arbitro da sette anni, dopo una direzione di gara in una partita del campionato ecuadoriano quantomeno sospetta.