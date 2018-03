22 febbraio 2010, le "manette" costano la squalifica a Mourinho

Il 22 febbraio 2010 José Mourinho, tecnico dell'Inter, viene squalificato per tre giornate: "Per aver contestato apertamente l'operato arbitrale con atteggiamenti plateali, in particolare mimando le manette: per aver inoltre, nell'intervallo, rivolto all'arbitro e agli assistenti espressioni ingiuriose e per avere, nel corso della gara, contestato ripetutamente la presenza dei collaboratori della PRocura federale". Il riferimento è a quanto accaduto due giorni prima a San Siro, nel corso di Inter-Sampdoria, con i nerazzurri ridotti in 9 uomini già dopo 38 minuti di gioco. La partita terminerà 0-0 ma le manette mimate da Mourinho fanno rumore. A seguito della squalifica il presidente Massimo Moratti dichiara: "Le manette? Solo Josè conosce il significato del suo gesto, lui l'ha fatto e lui lo deve spiegare. Forse intendeva che vogliono fermarci".