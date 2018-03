22 gennaio 1911, a Genova si inaugura lo stadio di Via del Piano, l'attuale Ferraris

© foto di Pietro Mazzara

Il 22 gennaio 1911 viene inaugurato a Genova lo stadio comunale di Via del Piano, oggi da tutti conosciuto come Luigi Ferraris. Quarantaduemila gli spettatori che poteva ospitare: i lavori iniziarono intorno al luglio del 1910 per volere del presidente del Genoa Edoardo Pasteur e del marchese Musso Piantelli: il campo da calcio era posto all'interno del galoppatoio che si trovava nel terreno di prorrietà del marchese. Lo stadio fu inaugurato quel giorno, in occasione della partita tra Genoa ed Inter. Le successive esigenze di ingrandire lo stadio portarono poi a nuovi lavori che si conclusero alla fine del 1932 e il nuovo nome dell'impianto, inaugurato nel 1933, fu quello di Luigi Ferraris, in onore del capitano del Genoa che perse la vita nel 1915 in una missione durante la Prima Guerra mondiale.