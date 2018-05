22 maggio 2010, l'Inter conquista la Champions e firma il Triplete

Il 22 maggio 2010 al Santiago Bernabeu di Madrid l'Inter torna a vincere la Champions League a distanza di 45 anni. In finale i nerazzurri battono il Bayern Monaco 2-0 grazie a una doppietta di Diego Milito. Con questo successo la squadra di Mourinho riuscì a compiere un'impresa che mai era riuscita a una squadra italiana, ovvero vincere in una sola stagione campionato, Coppa Italia e Champions League. Superata la fase a gironi come seconda classificata dietro al Barcellona, ma davanti a Rubin Kazan e Dinamo Kiev, nel corso del torneo l'Inter eliminò in sequenza Chelsea, CSKA Mosca e Barcellona prima di arrivare all'atto conclusivo contro il Bayern.