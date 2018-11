22 novembre 1981, è il giorno del pauroso infortunio di Antognoni

Il 22 novembre a Firenze Giancarlo Antognoni rischia la vita in Fiorentina-Genoa. Al decimo minuto della ripresa, quando la squadra viola stava vincendo 2-1, il numero dieci gigliato si trovava da solo davanti al portiere Silvano Martina e con un colpo di testa si era portrato avanti il pallone per superare l'estremo difensore genoano. Quest'ultimo però, in volo, colpì Antognoni alla tempia, con il suo ginocchio. Antognoni cadde a terra privo di sensi e per alcuni secondi il cuore del capitano viola smise di battere. I giocatori della Fiorentina capirono subito il momento drammatico: alcuni si misero le mani nei capelli, altri piangevano. Il Comunale di Firenze rimase in silenzio. Il massaggiatore della Fiorentina 'Pallino' Raveggi praticò la respirazione bocca a bocca ad Antognoni, il professor Gatto del Genoa il massaggio cardiaco. Il numero dieci della Fiorentina così fu rianimato per poi essere trasportato in ospedale dove fu operato alla testa dal professor Mennonna.