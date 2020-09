22 settembre 2015, vero e proprio record di Lewandowski: segna cinque gol in nove minuti

Il 22 settembre 2015 Robert Lewandowski si mostra al mondo come uno dei migliori attaccanti in assoluto, infrangendo anche vari primati. Nel corso della partita di campionato contro il Wolfsburg l'attaccante polacco riesce nell'impresa di segnare cinque reti in nove minuti, dal 51' al 60'. Mai nessuno era riuscito a segnare così tanto in così poco tempo. Non solo, il bomber del Bayern era riuscito nel corso della gara a realizzare la tripletta e la quaterna più veloce in assoluto. Inoltre Lewandowski è l'unico giocatore in grado di segnare cinque reti in una partita da subentrato (il polacco aveva sostituito Thiago Alcantara al 46').