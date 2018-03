23 febbraio 2000, muore Stanley Matthews. È stato il primo Pallone d'Oro

© foto di Sara Bittarelli

Il 23 febbraio 2000 muore all'età di 85 anni Stanley Matthews. Leggenda del calcio inglese, è entrato nella storia per essere il primo giocatore a vincere il Pallone d'Oro. E lo fa alla veneranda età di 41 anni. Arriverà a giocare addirittura fino a 50 anni, 19 dei quali passati allo Stoke City e 14 al Blackpool. Una longevità giustificata da uno stile di vita che lo ha tenuto lontano dall'alcool. Nonostante l'infinita carriera, Matthews non è mai stato né ammonito né espulso in alcun incontro ufficiale, divenendo vera e propria icona di fair play.Esterno offensivo, era famoso per l'abilità nello scartare gli avversari, tanto da essere soprannominato: "Il Mago del Dribbling". Tra gli altri traguardi raggiunti, c'è quello di essere insignito del titolo di cavaliere, primo caso di calciatore e peraltro onoreficenza ricevuta prima di appendere le scarpette al chiodo.