Il 23 gennaio 2002 muore Vittorio Mero in un incidente stradale. Era difensore del Brescia, tra i più amati dalla tifoseria lombarda. Mero perse la vita all'età di 27 anni in autostrada, all'altezza di Cazzago San Martino, tra i caselli di Ospitaletto e Rovato in direzione Venezia, mentre tornava dalla famiglia, poiché era squalificato per l'incontro di semifinale di Coppa Italia Parma-Brescia che si doveva giocare alle 17,30 dello stesso giorno al Tardini di Parma. Lo chiamavano 'Lo Sceriffo', soprannome che gli era stato dato dal tecnico Sonetti per la serietà che lo contraddistingueva. Per i giocatori più giovani era un esempio da seguire, un calciatore con cui confidarsi. Durante l'Intertoto - stagione 2001-02 - era stato anche capitano della squadra. Il Brescia in sua memoria ha deciso di ritirare la maglia numero tredici.