23 luglio 1995, l'Uruguay vince la Coppa America battendo in finale il Brasile

Il 23 luglio 1995 l'Uruguay vince la Copa America battendo in finale ai rigori il Brasile (5-3). La squadra allenata da Nunez conquistò il titolo in casa propria (era il paese organizzatore), sfruttando le qualità di giocatori come Francescoli, Fonseca e Otero. La finale contro il Brasile campione del mondo in carica (con Aldair, Roberto Carlos, Dunga, Edmundo) vide il vantaggio della Selecao con Tulio, poi ad inizio ripresa l'Uruguay pareggiò con una punizione di Bengoechea: si andò ai rigori dove l'unico errore, fatale, fu quello del brasiliano Tulio. Per la Celeste il penalty decisivo fu realizzato da Martinez, attaccante che all'epoca militava nel Boca Juniors. Per l'Uruguay si trattava del quattordicesimo titolo continentale.