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23 maggio 2007, il Milan batte il Liverpool e conquista la Champions

23.05.2018 04:00 di Lorenzo Marucci   articolo letto 4470 volte
© foto di Giacomo Morini

Il 23 maggio 2007 il Milan ha vinto la Champions battendo in finale il Liverpool 2-1. Per i rossoneri era quella la settima volta che conquistano il trofeo. La gara che si disputò ad Atene e si accese alla fine del primo tempo quando la squadra di Ancelotti trovò il vantaggio con Pippo Inzaghi che deviò la trattoria della palla su una punizione di Pirlo, spiazzando Reina. Nella ripresa il match divenne più acceso: Dida evitò il pari inglese bloccando un'incursione di Gerrard in contropiede, poi ad otto minuti dal termine Kakà trovò lo spunto per servire Inzaghi che liberissimo firmò il due a zero. A due minuti dal termine Kuyt riaprì l'incontro segnando da azione d'angolo. Ma Maldini e compagni riuscirono a resistere potendo festeggiare. E Il Milan si prese così la rivincita sul Liverpool dopo l'incredibile finale persa nel 2005 ai rigori.

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