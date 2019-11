23 novembre 2002, i tifosi del Barça lanciano una testa di maiale a Figo

Il 23 novembre 2002 si gioca il Clasico Barcellona-Real Madrid con Luis Figo osservato speciale. L'asso portoghese due estati prima era stato al centro di un clamoroso trasferimento dal club catalano alle merengues diventando il trasferimento più caro di tutti i tempi (62 milioni di euro, verrà poi superato l'estate seguente da Zidane). I tifosi del Barça ancora non l'hanno perdonato e a un certo punto, mentre il giocatore si apprestava a calciare un calcio d'angolo gli fu detto ma soprattutto lanciato di tutto: una bottiglia di vetro e anche una testa di maiale. Lo stesso Figo qualche anno dopo dirà di quell'episodio: "Devo essere uno dei primi sportivi che ha dovuto disputare un match con 120mila persone contro e concentrate su di me, non sulla squadra". Nello specifico, sulla testa di maiale, ha scherzato: "Se me ne fossi accorto ne avrei mangiato un po': un aperitivo...".