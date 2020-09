23 settembre 1984, Maradona segna il suo primo gol in Serie A

Il 23 settembre 1984 Diego Armando Maradona segna il suo primo gol in Serie A con il Napoli. Il Pibe de Oro, arrivato in estate dal Barcellona, aveva già segnato in Coppa Italia, esordendo con una rete contro l'Arezzo. In campionato invece, la prima partita è scena muta contro il Verona di Osvaldo Bagnoli, che gli mette alle calcagna il tedesco Briegel e vince 3-1. Maradona si rifà alla seconda giornata, al San Paolo. Contro la Sampdoria si sblocca trasformando un calcio di rigore nella ripresa. Non basterà a regalare la vittoria agli azzurri, costretti all'1-1 finale. Quella contro la Samp sarà la prima di una lunga serie di reti, ben 81 nel massimo campionato. Ironia del destino sempre contro la Samp arriverà il suo ultimo gol italiano, anche qui su calcio di rigore.