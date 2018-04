24 aprile 2007, il Milan perde 3-2 contro lo United nell'andata della semifinale Champions

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il 24 aprile 2007 il Milan perde 3-2 nell'andata della semifinale di Champions contro il Manchester United. Partita elettrizzante all'Old Trafford con gol e continue azioni pericolose. E con la squadra di Ancelotti che dopo una partenza negativa (gol di Cristiano Ronaldo) era riuscita a ribaltare il risultato già nel primo tempo con una splendida doppietta di Kakà. Proprio il brasiliano - in una serata fantastica - ha continuato anche nella ripresa ha creare pericoli alla porta di Van der Sar. Al quarto d'ora però arrivò il pari di Rooney che rilanciò gli uomini di Ferguson. L'assedio inglese diede i suoi frutti e nel recupero segnò ancora Rooney firmando la vittoria. Nel ritorno il Milan vincerà 3-0 a San Siro per poi conquistare la Champions in finale contro il Liverpool.