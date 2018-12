© foto di Pietro Mazzara

Il 24 dicembre 1999 l'Inter annuncia di aver acquistato Clarence Seedorf. Con una nota il club nerazzurro informò che "è stata completata stamani la trattativa per l'acquisto dal Real Madrid di Seedorf, che ha sottoscritto un contratto fino al 2004". Giuliano Terraneo, per conto dell'Inter, aveva formalizzato l'accordo con il Real Madrid nella capitale spagnola. A Milano, nello stesso tempo, Gabriele Oriali chiudeva il contratto con Johan Seedorf, padre e procuratore del giocatore. L'accordo con il Real fu raggiunto sulla base di circa 43 miliardi di lire, mentre per Seedorf erano pronti 25 miliardi netti per le quattro stagioni e mezzo di durata del contratto. L'olandese resterà all'Inter solo tre stagioni per poi aprire un lungo capitolo della sua eccellente carriera con il Milan.