24 dicembre 2010, l'Inter annuncia l'ex milanista Leonardo come allenatore

Il 24 dicembre 2010 l'Inter annuncia come nuovo allenatore Leonardo Nascimento de Araujo. Solo un giorno prima i nerazzurri avevano comunicato ufficialmente l'esonero di Rafa Benitez, fresco di vittoria del Mondiale per Club ma protagonista di alcuni dissapori sia con lo spogliatoio sia con la proprietà, rea di non aver assecondato le sue richieste di mercato in estate. La scelta ricaduta su Leonardo sorprende, per i trascorsi rossoneri del brasiliano, prima giocatore dal 1997 al 2001 e nella stagione 2002-03, poi come dirigente e infine come allenatore. I tifosi del Milan prendono tutt'altro che bene questa scelta, dando del "traditore" a Leonardo. Qualche mese più tardi, in occasione del derby della Madonnina uno striscione lo "accoglierà" con la scritta "Giuda interista".