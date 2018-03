24 febbraio 1963, Mazzola segna il gol più veloce del derby della Madonnina

Il derby della Madonnina del 24 febbraio 1963 fa registrare un record tutt'ora imbattuto, ossia quello del gol più veloce mai realizzato nella stracittadina milanese: Sandro Mazzola impiega 13 secondi per andare in rete. E lo fa nel suo primo Inter-Milan, a 20 anni. Per la cronaca il Milan troverà il pareggio con Dino Sani al 77', ma fu proprio quell'Inter a vincere il campionato, il primo della presidenza di Angelo Moratti. E quella rete così veloce consacrò Sandro Mazzola davanti ai suoi tifosi, che avranno modo di ammirarlo fino al 1977.