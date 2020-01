Il 24 gennaio 1954 a San Siro l'Italia batte in l'Egitto per 5-1 in un incontro di qualificazione ai Mondiali che si sarebbero disputati in estate in Svizzera. Boniperti fa due reti, Pandolfini, Frignani e Ricagni mettono la firma sulla cinquina che qualifica gli azzurri. L'incontro passa alla storia per essere il primo teletrasmesso in Italia. La nascita ufficiale della TV in Italia è datata 3 gennaio 1954 anche se in precedenza c'erano state delle prove tecniche di trasmissione (fra cui la partita Italia-Cecoslovacchia del 13 dicembre 1953). Per questo per la storia viene considerata ufficiale Italia-Egitto come prima partita trasmessa in TV. La cronaca fu affidata a Nicolò Carosio, Carlo Bacarelli e Vittorio Veltroni.