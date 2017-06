24 giugno 1978, l'Italia perde 2-1 con il Brasile nella finale per il terzo posto ai Mondiali

© foto di Federico De Luca

Il 24 giugno 1978 l'Italia perde 2-1 contro il Brasile nella finale per il terzo e quarto posto ai campionati del Mondo in Argentina. Gli azzurri - che si erano resi protagonisti di un bel torneo - avevano perso in semifinale contro l'Olanda ma avevano comunque espresso un gioco piacevole e frizzante, frutto di un gruppo profondamente rinnovato rispetto al passato (tra l'altro l'Italia aveva chiuso il suo girone al primo posto, a punteggio pieno, battendo proprio anche l'Argentina). Quel giorno contro il Brasile la squadra di Bearzot era riuscita a passare in vantaggio con Franco Causio ma poi due tiri da lontano, prima di Nelinho e poi di Dirceu, beffarono Zoff che finì di nuovo nel mirino delle critiche.