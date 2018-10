24 ottobre 1857, nasce lo Sheffield FC: il club più antico del mondo

© foto di Sara Bittarelli

Il 24 ottobre 1857 è una data storica: a Sheffield, infatti, l'avvocato Nathaniel Creswick fondò lo Sheffield Football Club. FA e FIFA lo hanno riconosciuto come il club calcistico più antico al mondo. Inizialmente le partite vengono disputate secondo una divisione "scapoli contro ammogliati" o "professionisti contro artigiani". Particolarità dello Sheffield FC, quello di aver conservato sin dalla sua nascita lo status di squadra non professionistica. Quando il primo campionato inglese fu fondato (1885) la squadra non fu forte a sufficienza per poter competere con le altre nate nel frattempo, decidendo di optare per il campionato amatori. La squadra attualmente milita nell'ottava divisione del calcio inglese. Nel corso degli anni sono stati utilizzati vari stadi situati nei pressi di Sheffield, compreso il Bramall Lane, attualmente utilizzato dallo Sheffield United.