24 settembre 1958, la prima volta della Juve in Coppa Campioni, contro il Wiener Sport-Club

Il 24 settembre 1958 la Juventus fa il suo esordio nella Coppa Campioni battendo a Torino la squadra austriaca del Wiener sport-Club. I bianconeri allenati da Brocic andarono a segno sempre con Sivori autore di una tripletta mentre per la formazione avversaria il gol fu di Horak che aveva momentaneamente pareggiato. Era una Juve che poteva schierare tra gli altri Stacchini, Charles, Sivori appunto, e Boniperti. Non fu una stagione entusiasmante per i bianconeri che chiusero al quarto posto in campionato e che in Coppa campioni furono eliminati ai sedicesimi. Arrivò comunque la conquista della Coppa Italia.