© foto di Sara Bittarelli

Il 25 dicembre 1938 si gioca. In scena un incontro valido per i sedicesimi di finale di Coppa Italia: Padova-Juventus allo stadio "Appiani". I bianconeri sono stati nel decennio la squadra più forte d'Italia, capace di vincere cinque scudetti consecutivi, ma in quella stagione fanno regitrare una netta flessione, chiudendo il campionato all'ottavo posto. Il Padova invece milita in Serie B e in quel pomeriggio rischia di rovinare il Natale alla Juve, conducendo 1-0 nei primi 45'. Nel secondo tempo arriva la rimonta, a firma Guglielmo Gabetto. Il centravanti realizza tre reti nell'ultima mezz'ora di gioco garantendo ai suoi la qualificazione agli ottavi di finale, lì dove si fermerà il cammino della squadra.