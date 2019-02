© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il 25 febbraio 2012 è la serata che svolta la stagione 2011-12 del campionato di Serie A e probabilmente anche di quelli a venire. Si gioca Milan-Juventus, entrambe appaiate in testa alla classifica. I rossoneri dominano, passano in vantaggio con Nocerino dopo 14 minuti e al 25' metterebbero la partita in ghiaccio: Muntari raccoglie da distanza ravvicinata una respinta di Buffon e di testa indirizza il pallone in porta. Il numero uno bianconero respinge, ma chiaramente oltre la linea. È gol per tutti, tranne per la terna arbitrale. Nella ripresa Alessandro Matri pareggerà i conti per la Juventus, dando il via al triplice fischio a una coda polemica che non si placherà, a maggior ragione dopo che lo Scudetto finirà nelle mani della Vecchia Signora. Un errore tanto grande quanto decisivo, che porterà a spingere per l'intervento della tecnologia in campo.