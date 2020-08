26 agosto 2001, parte l'edizione numero 100 della Serie A

vedi letture

Il 26 agosto 2001 prende il via la centesima edizione del campionato italiano (la settantesima a girone unico). Ai nastri di partenza 18 squadre con la Roma favorita d'obbligo in quanto campione uscente. Juventus, Lazio, le due milanesi e il Parma pronte a dare la caccia ai giallorossi. La Fiorentina, vecchia appartenente al club delle "sette sorelle" si ritrovava invece con una squadra fortemente ridimensionata per problemi finanziari. Curiosità attorno al ChievoVerona, piccola realtà che si affacciava per la prima volta nel massimo campionato. La squadra, allenata da Luigi Delneri, regalò subito una sorpresa, andando a espugnare proprio il campo di Firenze con un 2-0 firmato Perrotta e Marazzina e giocando un calcio spettacolare votato all'attacco. La Juventus, futura vincitrice del torneo, partirà con un netto 4-0 al Venezia con doppiette di Del Piero e Trezeguet; poker anche dell'Inter a San Siro contro il Perugia mentre il nuovo Milan di Fatih Terim rischiò la figuraccia a Brescia, pareggiando 2-2 dopo essere stata sotto di due reti firmate Igli Tare.