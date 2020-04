26 aprile 1998, la Juve batte l'Inter nella sfida scudetto. Polemiche sull'arbitro Ceccarini

Il 26 aprile 1998 la Juve vince 1-0 la sfida scudetto con l'Inter. Le due squadre in quel momento erano divise da un solo punto in classifica (era la quattordicesima di ritorno, mancavano altre tre gare alla fine), a favore dei bianconeri. La partita viene ricordata per le pesanti polemiche intorno all'arbitraggio di Piero Ceccarini: nella ripresa sul risultato di uno a zero per la Juve (gol di Del Piero), l'arbitro non assegnò un rigore netto ai nerazzurri per un fallo di Iuliano su Ronaldo. E sul capovolgimento di fronte fu invece fischiato un penalty alla Juve per fallo di West su Inzaghi (poi fallito da Del Piero). Il tecnico dell'Inter Simoni andò su tutte le furie e sbottò con 'Si vergogni' rivolto all'arbitro Ceccarini (le proteste portarono poi all'espulsione del tecnico). Discussioni roventi che finirono anche in Parlamento e ricordi certamente amari per i nerazzurri che ancor oggi non sono stati del tutto digeriti. Quel giorno infatti la Juve - con quel successo - vedeva lo scudetto ad un passo.