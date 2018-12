26 dicembre 1860, si gioca la prima partita ufficiale di calcio

© foto di Sara Bittarelli

Il 26 dicembre 1860 si gioca la prima partita di calcio ufficiale della storia: l'amichevole fra Hallam FC e Sheffield FC sul campo di Sandygate Road di Sheffield. Sia le squadre che l'impianto sono tuttora attivi: lo Sheffield FC, che per la cronaca vinse l'incontro per 2-0, è riconosciuto come club più antico al mondo mentre Sandygate Road, aperto inizialmente per il cricket (1804) e poi convertito al calcio, è lo stadio più antico al mondo e ancora oggi di proprietà dell'Hallam FC. In coincidenza del 150° anniversario (26 dicembre 2010) si è celebrata la partita commemorativa fra le due squadre sullo stesso campo. Anche in questo caso ha vinto lo Sheffield FC (2-1).