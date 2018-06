26 giugno 1954, Austria-Svizzera stabilisce il record di gol in un Mondiale

© foto di Sara Bittarelli

Il 26 giugno 1954 a Losanna va in scena un quarto di finale destinato ad entrare nella storia dei mondiali: Austria-Svizzera. L'incontro terminerà con un incredibile 7-5 per gli austriaci stabilendo così il record di reti in una singola partita di una Coppa del Mondo. I racconti dell'epoca parlano di come un caldo torrido (40° C all'ombra) avesse terribilmente condizionato i 22 giocatori in campo, al punto che il portiere austriaco Josef Ulrich rimase stordito da un colpo di sole, mentre il capitano della Svizzera Roger Bouquet ebbe un malore che lo costrinse a lasciare il campo (all'epoca non erano consentite le sostituzioni se non quella del portiere). Per l'epicità dell'incontro la partita è stata battezzata Hitzeschlacht von Lausanne (l'infuocata battaglia di Losanna).