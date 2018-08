26 luglio 2006, dopo Calciopoli la FIGC assegna lo scudetto all'Inter

© foto di Giacomo Morini

Il 26 luglio 2006 la FIGC si pronuncia in merito al titolo da assegnare nel campionato appena terminato e vinto sul campo dalla Juventus. La sentenza relativa al caso Calciopoli, che toglie il titolo ai bianconeri, retrocedendoli in Serie B porta alla riassegnazione dello scudetto. Il secondo classificato è il Milan, che viene però nella stessa sentenza fortemente penalizzato e declassato in quarta posizione. Titolo che viene così assegnato all'Inter: "Il Commissario straordinario Guido Rossi - si legge in una nota - ha ritenuto di attenersi alle conclusioni del parere e che non ricorrono motivi per l'adozione di provvedimenti per la non assegnazione del titolo di campione d'Italia per il 2005-06 alla squadra prima classificata all'esito dei giudizi disciplinari". In merito il presidente dell'Inter Massimo Moratti dichiarerà: "Il patron nerazzurro Massimo Moratti accoglie la notizia con grande piacere. "Provo piena soddisfazione per l'assegnazione del titolo alla società e alla squadra che si è comportata correttamente".