Il 26 novembre 1996 la Juventus alza la sua seconda Coppa Intercontinentale. Come 11 anni lo scenario è Tokyo e l'avversario argentino: nel 1985 l'Argentinos, nel 1996 il River Plate. Decidea nove minuti dalla fine Alessandro Del Piero sugli sviluppi di calcio d'angolo. Gli argentini presentavano vecchie conoscenze del calcio italiano come il tecnico Ramon Diaz e i giocatori Enzo Francescoli e Sergio Berti, oltre a futuri protagonisti con alterne fortune della nostra Serie A come Juan Pablo Sorin, Julio Cruz e Ariel Ortega.