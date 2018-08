27 agosto 1995, in Serie A si adotta la numerazione fissa

Il 27 agosto 1995 inizia la 64esima stagione a girone unico della Serie A. Stagione che introduce una novità importante, quella della numerazione fissa e nome del giocatore stampato in ogni divisa. Una novità che si ispira alla Premier League, che da qualche anno ha abbandonato la numerazione classica dall'1 all'11. Fautore di questa iniziativa il presidente dell'Inter Massimo Moratti, peraltro grande appassionato di calcio inglese. Le prime scelte adottate sono curiose: l'Atalanta, ad esempio, per la distribuzione dei numeri si attiene all'ordine alfabetico. Succede così che il difensore Paolo Montero indossi il 9. Il Milan si ritrova col problema del numero 10, conteso da Baggio e Savicevic (la spunterà, per anzianità di militanza in rossonero il montenegrino). Fausto Pizzi porterà la pesantissima 10 a Napoli mentre a Roma è il tanto ambito numero è sulle spalle di capitan Giannini, col giovane Francesco Totti ad aspettare il suo turno, accontentandosi del 20.