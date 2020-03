27 dicembre 1983, il Torino vince un derby storico, risalendo in tre minuti dallo 0-2

Il derby più incredibile della storia di Torino fu quello del 27 marzo 1983, all'allora Comunale. La Juventus era in corsa per il titolo quando mancavano sei giornate alla conclusione del campionato e doveva recuperare tre punti ai giallorossi. Era necessario vincere la stracittadina, bissando il successo dell'andata (gol di Platini). Tutto pareva essersi messo bene per i bianconeri, avanti di due reti fino a 20 minuti dalla fine grazie ai gol di Paolo Rossi e Michel Platini. Poi, accadde l'incredibile nel giro di poco più di tre minuti: in questo lasso di tempo Dossena, Bonesso e Torrisi ribaltarono la partita in favore del Toro. Una rimonta storica che spense definitivamente i sogni di scudetto della squadra di Giovanni Trapattoni (a vincere il titolo fu la Roma).