27 febbraio 1977, Diego Maradona esordisce nella Nazionale argentina

Il 27 febbraio 1977 Diego Armando Maradona esordisce nella Nazionale argentina. Aveva sedici anni: a chiamarlo era stato il ct Luis Menotti in occasione dell'amichevole contro l'Ungheria alla Bombonera, lo stadio del Boca Juniors. Il suo debutto avvenne al 19' del secondo tempo sostituendo Luque in una partita che finì 5-1 per i sudamericani. Maradona fu poi escluso dalla lista dei Mondiali del '78 ma con la Nazionale si tolse comunque la grande soddisfazione di conquistare la Coppa del mondo nel 1986 in Messico. Novantuno le sue presenze con la maglia dell'Argentina con 34 reti, compresa quella indimenticabile contro l'Inghilterra (partendo da metà campo e scartando tutti) proprio in Messico.