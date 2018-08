27 giugno 1998, Vieri stende la Norvegia. Italia ai quarti del Mondiale francese

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 27 giugno 1998 a Marsiglia va in scena l'ottavo di finale dei Mondiali fra Italia e Norvegia. Gli azzurri di Cesare Maldini hanno vinto il loro girone, finendo davanti a Cile, Austria e Camerun mentre gli scandinavi riescono rocambolescamente ad approdare al secondo turno vincendo in rimonta su un Brasile già qualificato. I giorni di avvicinamento alla partita presentano Tore Andre Flo come vero e proprio spauracchio per gli azzurri, che qualitativamente sono di gran lunga superiori e sbloccano la partita dopo 18 minuti grazie a Christian Vieri. 5° gol nel torneo per il centravanti e partita che viene gestita, con qualche brivido dai nostri. Si va ai quarti di finale dove ad attenderci ci sono i padroni di casa della Francia.