27 giugno 2016, l'Italia pone fine alla maledizione spagnola

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il 27 giugno 2016 allo Stade de France l'Italia rompe la maledizione contro la Spagna, divenuta da qualche anno bestia nera degli azzurri. Si gioca per gli ottavi di finale di Euro 2016 e la squadra allenata da Antonio Conte si presenta alla sfida dopo aver vinto agevolmente il proprio girone, permettendosi di applicare nell'ultima partita un ampio turnover. Le furie rosse chiudono il proprio raggruppamento al secondo posto, dietro la Croazia. L'Italia gioca una partita perfetta: Chiellini fa il tap-in dell'1-0 nel primo tempo, Pellé nel finale di gara chiude la contesa. Gli iberici, vincitori delle ultime due edizioni del torneo, non subivano reti in una partita ad eliminazione diretta da Euro 2000. L'Italia intera gode e la squadra stacca i biglietti per i quarti di finale: avversaria, la terribile Germania campione del Mondo in carica.