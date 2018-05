27 maggio 1964, l'Inter vince la prima Coppa Campioni della sua storia

Il 27 maggio 1964 l'Inter conquista la prima Coppa Campioni battendo 3-1 il Real Madrid al Prater di Vienna. Una vittoria storica per il club di Angelo Moratti anche perché ottenuta contro una squadra - quella spagnola - formata da campioni del calibro di Puskas, Gento e Di Stefano. L'Inter - formazione altrettanto ricca di giocatori di qualità assoluta come Facchetti, Mazzola, Jair e Suarez - vinse grazie alla doppietta di Mazzola e al gol di Milani, mentre per il Real segnò Felo. Per il tecnico nerazzurro Herrera e anche per Suarez, entrambi provenienti dal Barcellona, fu una soddisfazione doppia. L'Inter fu anche il primo club a vincere la Coppa Campioni senza perdere una partita. Questa la formazione di quella sera: Sarti, Burgnich, Facchetti, Tagnin, Guarneri, Picchi, Jair, Mazzola, Milani, Suarez, Corso. All.: Herrera.